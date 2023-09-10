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Представники збірної Марокко здали кров для жертв землетрусу

У Марокко був зафіксований землетрус силою 6,8 бала
Сьогодні 13:56 198 0
Представники збірної Марокко здали кров для жертв землетрусу

Джерело - Чемпіон.

Футболісти та інші представники збірної Марокко здали кров на потреби жертв землетрусу у країні.

Про це повідомляє Sport Bible.

У Марокко був зафіксований землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера.

Більш ніж 2000 людей загинули. Ще щонайменше 1 404 людини постраждали від стихійного лиха, отримавши травми чи поранення.

Епіцентр землетрусу був у Марракеші. Марокканці мали зіграти у матчі кваліфікації Кубка африканських націй проти Ліберії. Ця гра була скасована.

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Допис, поширений SPORTbible (@sportbible)

Нагадаємо, готель Роналду став притулком для постраждалих від землетрусу у Марокко.

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