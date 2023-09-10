Готель Роналду став притулком для постраждалих від землетрусу у Марокко

Землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера призвів до загибелі понад 800 осіб

Джерело - Marca.

Готель нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду у Марракеші став притулком для постраждалих від землетрусу у Марокко.

Про це повідомляє Marca.

"Нам вдалося домовитися з готелем Роналду, який знаходиться на околиці міста, щоб нам дали номер. Ми чекаємо. Ми спали всю ніч на вулиці і о 7-й ранку нам сказали, що так, ми можемо під'їхати.

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Зараз ми в холі готелю, де багато людей різних національностей, і чекаємо, чи дадуть нам кімнату", - розповіла іспанська журналістка.

Землетрус силою 6,8 бала за шкалою Ріхтера призвів до загибелі понад 800 осіб і поранення ще 650.

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