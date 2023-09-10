Шевченко: Вітаю збірну України з важливою нічиєю

Андрій Шевченко привітав збірну України з нічиєю проти Англії

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко привітав команду з нічиєю у матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:1).

Про це він написав у інстаграмі.

"Вітаю команду збірної України та тренера Сергія Реброва з важливою нічиєю та вражаючою грою. Неймовірна концентрація і командна самовіддача! Дякую всім вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні! Вболіваємо за наших", - написав Шевченко.

Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!