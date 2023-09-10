Шевченко: Вітаю збірну України з важливою нічиєю

Джерело - Чемпіон.
Екстренер збірної України Андрій Шевченко привітав команду з нічиєю у матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:1).
Про це він написав у інстаграмі.
"Вітаю команду збірної України та тренера Сергія Реброва з важливою нічиєю та вражаючою грою. Неймовірна концентрація і командна самовіддача! Дякую всім вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні! Вболіваємо за наших", - написав Шевченко.
Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024
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