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Шевченко: Вітаю збірну України з важливою нічиєю

Андрій Шевченко привітав збірну України з нічиєю проти Англії
Сьогодні 13:18 157 0
Шевченко: Вітаю збірну України з важливою нічиєю
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко привітав команду з нічиєю у матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:1).

Про це він написав у інстаграмі.

"Вітаю команду збірної України та тренера Сергія Реброва з важливою нічиєю та вражаючою грою. Неймовірна концентрація і командна самовіддача! Дякую всім вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні! Вболіваємо за наших", - написав Шевченко.

    Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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