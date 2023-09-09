Зінченко: Англія - одна з найкращих команд світу

Нічия з Англією у кваліфікації до Євро-2024 - це чудовий результат для збірної України.

Про це заявив півзахисник Олександр Зінченко.

"Для нас це дивовижний результат. Англія - одна з найкращих команд світу. Ми знали, що буде важко і нам доведеться багато захищатися. Загалом у нас все вийшло добре. Звичайно, ми могли б зіграти краще, але проти цієї команди Англії нам важко. Перед моїм голом була дивовижна гра команди на правому фланзі. Я намагався бути в тому місці, де мав бути. Мені трохи пощастило. Атмосфера була неймовірна. Було відчуття, що ми граємо вдома.

Величезна подяка за підтримку людям, які сьогодні були з нами, і тим, хто дивився матч вдома. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо зіграти вдома. Гравці збірної Англії - мої друзі. З деякими з них я грав раніше, з деякими я граю зараз. Усі вони - дивовижні люди та футболісти", - сказав Зінченко

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