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Голанд про Золотий м'яч: Маю шанси на перемогу цього року

Голанд розповів про Церемонію вручення Золотого м'яча
Сьогодні 16:49 220 0
Голанд про Золотий м'яч: Маю шанси на перемогу цього року
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - L'Équipe.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд має шанси виграти Золотий м'яч-2023.

Про це норвежець розповів порталу L'Équipe.

"У себе в голові... Все залежить від того, що ви маєте на увазі під словом нападник. Це непросте питання. Я серед найкращих. Чи я кращий? Можливо так і є. Я по-справжньому вірю у себе. Я знаю, що можу ще значно додати, я ще молодий. Але я думаю, що маю шанси на перемогу і цього року", - сказав Голанд.

Раніше Лейпциг не відпустив Ольмо до Манчестер Сіті.

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