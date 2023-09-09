Голанд про Золотий м'яч: Маю шанси на перемогу цього року

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд має шанси виграти Золотий м'яч-2023.

Про це норвежець розповів порталу L'Équipe.

"У себе в голові... Все залежить від того, що ви маєте на увазі під словом нападник. Це непросте питання. Я серед найкращих. Чи я кращий? Можливо так і є. Я по-справжньому вірю у себе. Я знаю, що можу ще значно додати, я ще молодий. Але я думаю, що маю шанси на перемогу і цього року", - сказав Голанд.