Бетіс хоче зберегти півзахисника, на якого претендує Барселона

Йому запропонують контракт на рівні Набіля Фекіра

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона має намір підписати півзахисника Бетіса Гідо Родрігеса у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Родрігес може стати вільним агентом наступного літа, оскільки чинний контракт з Бетісом спливає у 2024 році.

Севільський клуб планує докласти всіх зусиль, аби переконати Гідо підписати нову угоду.

Йому запропонують контракт на рівні Набіля Фекіра, який отримує одну з найвищих зарплат у клубі.

Нагадаємо, Мілан взимку спробує підписати захисника Бетіса.

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