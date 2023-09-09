Бетіс хоче зберегти півзахисника, на якого претендує Барселона

Джерело - Mundo Deportivo.
Барселона має намір підписати півзахисника Бетіса Гідо Родрігеса у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Родрігес може стати вільним агентом наступного літа, оскільки чинний контракт з Бетісом спливає у 2024 році.
Севільський клуб планує докласти всіх зусиль, аби переконати Гідо підписати нову угоду.
Йому запропонують контракт на рівні Набіля Фекіра, який отримує одну з найвищих зарплат у клубі.
Нагадаємо, Мілан взимку спробує підписати захисника Бетіса.
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