Мілан взимку спробує підписати захисника Бетіса

Хуан Міранда може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Мілан в січні спробує підписати крайнього захисника Бетіса Хуана Міранду.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

23-річний гравець розглядається на роль дублера Тео Ернандеса.

Контракт Міранди з севільським клубом спливає влітку наступного року, тому вже взимку він матиме можливість підписати попередній контракт з будь-ким.

До Бетіса Хуан перейшов з Барселони, яка має право на 40% від суми його наступного продажу, а також на першочергове право викупу у випадку пропозицій по ньому від інших команд.

На рахунку Міранди 3 голи та 5 результативних передач у 31 матчі минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що Фулгем орендував захисника Мілана.