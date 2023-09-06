Мілан взимку спробує підписати захисника Бетіса

Джерело - Чемпіон.
Мілан в січні спробує підписати крайнього захисника Бетіса Хуана Міранду.
Про це повідомляє Даніеле Лонго.
23-річний гравець розглядається на роль дублера Тео Ернандеса.
Контракт Міранди з севільським клубом спливає влітку наступного року, тому вже взимку він матиме можливість підписати попередній контракт з будь-ким.
До Бетіса Хуан перейшов з Барселони, яка має право на 40% від суми його наступного продажу, а також на першочергове право викупу у випадку пропозицій по ньому від інших команд.
На рахунку Міранди 3 голи та 5 результативних передач у 31 матчі минулого сезону.
Раніше повідомлялося, що Фулгем орендував захисника Мілана.