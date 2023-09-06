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Мілан взимку спробує підписати захисника Бетіса

Хуан Міранда може змінити клуб
Сьогодні 11:09 155 0
Мілан взимку спробує підписати захисника Бетіса
#Мілан, #Реал Бетіс, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Мілан в січні спробує підписати крайнього захисника Бетіса Хуана Міранду.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

23-річний гравець розглядається на роль дублера Тео Ернандеса.

Контракт Міранди з севільським клубом спливає влітку наступного року, тому вже взимку він матиме можливість підписати попередній контракт з будь-ким.

До Бетіса Хуан перейшов з Барселони, яка має право на 40% від суми його наступного продажу, а також на першочергове право викупу у випадку пропозицій по ньому від інших команд.

На рахунку Міранди 3 голи та 5 результативних передач у 31 матчі минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що Фулгем орендував захисника Мілана.

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