Трубін: Усі футболісти Англії дуже небезпечні

Збірна України знає, як потрібно грати проти команди Англії.

Про це розповів голкіпер Анатолій Трубін.

"Сьогодні в нас було інтенсивне тренування. Спочатку воротарі відпрацьовували удари по воротах із загальною групою, а далі практикувалися у грі на виходах з різними переміщеннями у воротах. Хороше тренування із ситуаціями, наближеними до гри. Вони дуже часто зустрічаються в матчах.

Крім того, було велике теоретичне заняття. Потрібно згадати й розібрати наші помилки, підкреслити хороші моменти з минулих поєдинків. Всі наші гравці вже зібралися, тож для цього настав найкращий час. Взагалі, часу в нас обмаль, це не як у клубах. Тому треба працювати у стислі терміни по максимуму.

Щодо Англії — тут навіть немає чого казати. Всі знають, які гравці там зібрані, тому потрібно бути готовим до всього. Тим паче, нещодавно ми зіграли проти них перший матч. Всі пам'ятають, що англійці виконують дуже багато флангових передач. Маємо зважати на це.

Особисто я не можу сказати, хто з англійців найбільш небезпечний для наших воріт. Всі пам'ятають, як забив Сака. Всі знають такого нападника, як Гаррі Кейн. Я сказав про двох, але вважаю, що кожний із гравців збірної Англії має добрий удар, якісь інші характеристики, притаманні лише йому. Це гравці топ-рівня. Треба готуватися до небезпеки від кожного з них і загалом від усієї команди суперника.

Дуже сподіваюся, що у Вроцлаві нас підтримають українці, які там зараз проживають. Я добре відчув, що таке грати з уболівальниками і без них. Наші прихильники можуть надати нам крила, додати сил, яких іноді так не вистачає", — сказав Трубін.