Аль-Арабі близький до закриття трансфера Верратті

Катарський Аль-Арабі продовжує спроби підписати півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби вже домовилися про трансфер за 45-50 мільйонів євро.

Наразі тривають фінальні переговори із представниками Верратті.

