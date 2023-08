Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити кар'єру в Галатасараї.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Переговори між сторонами перебувають на початковій стадії.

Італієць також має дуже хороші пропозиції від клубів Саудівської Аравії та Катару.

