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Трабзонспор готує трансфер Шапаренка

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко потрапив у сферу інтересів Трабзонспора
Сьогодні 15:39 304 0
Трабзонспор готує трансфер Шапаренка
#Динамо Київ, #Трабзонспор, #Микола Шапаренко

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може змінити клуб.

Про це повідомляє Sporx.

Турецький Трабзонспор розпочав переговори з Динамо щодо трансферу Шапаренка.

Зазначається, що кияни начебто готові відпустити свою зірку при умові, якщо отримають за Миколу відповідну компенсацію.

Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро. У поточному сезоні Микола у семи матчах забив гол і віддав асист. 

Раніше визначився найкращий гравець Динамо у серпні.

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