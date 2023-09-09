Трабзонспор готує трансфер Шапаренка

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може змінити клуб.
Про це повідомляє Sporx.
Турецький Трабзонспор розпочав переговори з Динамо щодо трансферу Шапаренка.
Зазначається, що кияни начебто готові відпустити свою зірку при умові, якщо отримають за Миколу відповідну компенсацію.
Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро. У поточному сезоні Микола у семи матчах забив гол і віддав асист.
Раніше визначився найкращий гравець Динамо у серпні.