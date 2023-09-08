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Бущан - найкращий гравець Динамо у серпні

Уболівальники обрали найкращого гравця серпня
Сьогодні 15:55 138 0
Бущан - найкращий гравець Динамо у серпні
#Георгій Бущан, #Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Найкращим гравцем Динамо в серпні було визнано голкіпера команди Георгія Бущана.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

У голосуванні уболівальників він набрав 52% голосів. Він випередив Миколу Шапаренка (20%). Третє місце розділили Андрій Ярмоленко і Владислав Ванат, у яких по 12%.

У серпні Бущан зіграв 5 матчів, а яких пропустив 8 голів.

Раніше повідомлялося, що Transfermarkt втричі завищив вартість трансферу Сидорчука.

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