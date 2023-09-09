Петраков: Збірна Вірменії на правильному шляху

Гравці збірної Вірменії розчаровані результатом матчу з командою Туреччини у відборі Євро-2024 (1:1).

Про це розповів головний тренер вірменської національної команди Олександр Петраков.

"Я задоволений своїми гравцями, їх самовіддачею і, найголовніше, їхньою довірою до тренерського штабу, вони слухають і виконують. Це приємно. Думаю, нічия це оптимальний результат, але після матчу, коли я увійшов у роздягальню, ніхто з наших футболістів не був радий, ніхто не був задоволений цим результатом. Впевнений, що команда на правильному шляху.

Актуально: Туреччина - Вірменія 1:1: огляд матчу

Я треную не збірну Франції або Бразилії, а збірну Вірменії. Тренери цих національних збірних не напружені. Я напружений, відповідаю за результат. Я приїхав працювати, хочу допомогти Вірменії та вірменським людям.

Відверто кажучи, до мене дуже добре ставляться люди – підходять, бажають удачі, добра. Тому я напружений, я переймаюся за результат, за хлопців переживаю, щоб виходило в них. Ми вірили в себе – я вважаю, що це величезна заслуга саме футболістів", - розповів Петраков.