Вірменія Петракова зіграла внічию з Туреччиною, Португалія здолала Словаччину: результати матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У межах 5-го туру відбору до Євро-2024 відбулося 7 матчів.
Грузія - Іспанія 1:7 (0:4)
Гол: 0:1 - 22 Мората, 0:2 - 27 автогол Квірквелія, 0:3 - 38 Ольмо, 0:4 - 40 Мората, 1:4 - 49 Чакветадзе, 1:5 - 66 Мората, 1:6 - 68 Вільямс, 1:7 - 74 Ямал
Боснія і Герцеговина - Ліхтенштейн 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Джеко, 2:0 - 18 автогол Люхінгер, 2:1 - 21 Вольфінгер
Кіпр - Шотландія 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Мактоміней, 0:2 - 16 Портеус, 0:3 - Макгінн
Люксембург - Ісландія 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Шано, 2:0 - 70 Боргес, 2:1 - 88 Гаральдссон, 3:1 - 89 Сінані
Словаччина - Португалія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 43 Фернандеш
Туреччина - Вірменія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Дашян, 1:1 - 88 Йилдирим
Хорватія - Латвія 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Петкович, 2:0 - 13 Іванушец, 3:0 - 44 Петкович, 4:0 - 68 Крамарич, 5:0 - 78 Пашалич
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