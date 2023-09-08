Головне
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:45 1147
Зеленський нагородив державними нагородами Харлан і Магучіх
Сьогодні 19:54 329
Інгулець переграв Кремінь: результати 7 туру Першої ліги
Сьогодні 18:12 459
Німеччина сенсаційно перемогла США у півфіналі чемпіонату світу-2023
Сьогодні 17:43 638
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 16:57 91774
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 16:53 132954
Два лідери збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною
Сьогодні 16:51 457
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 16:47 4447
Легіонер CК Дніпро-1 перейшов у мексиканський клуб
Сьогодні 14:41 388
Сербія здолала Канаду у півфіналі ЧС-2023
Сьогодні 13:46 739
Прямі трансляції

Ребров: Дуже важко знайти слабкі сторони у збірної Англії

Сьогодні 20:07 211 0
Ребров: Дуже важко знайти слабкі сторони у збірної Англії
Фото: Getty Images

Збірна України серйозно готується до матчу відбору Євро-2024 з Англією.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Результат задовільний для вас, для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри, зараз я сконцентрований на матчі з Англією. Я не рахую, скільки очок ми повинні набрати у цих двох зустрічах. Ми повинні сконцентруватися на завтрашній грі, зробити максимум для трьох очок, а далі подивимося, що буде. Дуже важко знайти слабкі сторони у збірної Англії. Ми повинні зосереджуватися на своїй грі та знати, як протистояти цьому супернику.

За ці дні, що ми були разом, ми зрозуміли, як це зробити, але це футбол - ти не знаєш, що завтра відбуватиметься на полі. Це дуже міцна команда, навіть попри травми. У них 2-3 склади. Тому ми готуємося дуже серйозно. Повинні показати свою гру", - сказав Ребров.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE 3241
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 27588
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 132954
Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024 Франція переграла Ірландію, Нідерланди розгромили Грецію: результати матчів відбору до Євро-2024 2864
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків 4447
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 91774
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 321629 7
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11275 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16727 6
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48954
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19873 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56707