Ребров: Дуже важко знайти слабкі сторони у збірної Англії

Збірна України серйозно готується до матчу відбору Євро-2024 з Англією.
Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.
"Результат задовільний для вас, для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри, зараз я сконцентрований на матчі з Англією. Я не рахую, скільки очок ми повинні набрати у цих двох зустрічах. Ми повинні сконцентруватися на завтрашній грі, зробити максимум для трьох очок, а далі подивимося, що буде. Дуже важко знайти слабкі сторони у збірної Англії. Ми повинні зосереджуватися на своїй грі та знати, як протистояти цьому супернику.
За ці дні, що ми були разом, ми зрозуміли, як це зробити, але це футбол - ти не знаєш, що завтра відбуватиметься на полі. Це дуже міцна команда, навіть попри травми. У них 2-3 склади. Тому ми готуємося дуже серйозно. Повинні показати свою гру", - сказав Ребров.
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