Ребров: Дуже важко знайти слабкі сторони у збірної Англії

Збірна України серйозно готується до матчу відбору Євро-2024 з Англією.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Результат задовільний для вас, для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри, зараз я сконцентрований на матчі з Англією. Я не рахую, скільки очок ми повинні набрати у цих двох зустрічах. Ми повинні сконцентруватися на завтрашній грі, зробити максимум для трьох очок, а далі подивимося, що буде. Дуже важко знайти слабкі сторони у збірної Англії. Ми повинні зосереджуватися на своїй грі та знати, як протистояти цьому супернику.