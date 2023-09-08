Спортивний директор Сандерленда: Русин пізно розкрився

Нападник Сандерленда Назарій Русин проходить процес отримання візи у Велику Британію.

Про це заявив спортивний директор клубу Крістіан Спікмен.

"Це був справді складний процес на кількох фронтах. Перемовини тривали кілька місяців. Нам довелося провести його медичне обстеження у Європі. Йому самому довелося пробути в дорозі 22 години, щоб переконатися, що трансфер відбудеться. Наразі ми проходимо процес отримання візи, тому він може приєднатися до нас у будь-який день.

Сподіваюся, це станеться до вихідних. Русин пізно розкрився, проте в останні 18-24 місяці демонстрував хороший рівень. Очікуємо, що він приїде сюди та після невеликої адаптації зможе вплинути на команду та стати основним гравцем. Це те, що ми бачили у його іграх, і це те, що відчуваємо, що він може привнести", - сказав Спікмен.