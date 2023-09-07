Русин прибув у розташування Сандерленда

Джерело - sport.ua.
Український нападник Назарій Русин прибув у розташування свого нового клубу – Сандерленд, з яким підписав чотирирічний контракт.
Про це повідомляє Sport.ua.
Русина вже не турбують болі в паху і він може займатися в загальній групі.
Поки що Сандерленд"після 5 турів займає дев'яте місце з 7 очками в другому за рейтингом англійському дивізіоні – Чемпіоншипі.
Наступний календарний поєдинок Сандерленд проведе 16 вересня в гостях з клубом КПР.
Русин стане другим українцем у Чемпіоншипі. За Свонсі виступає Микола Кухаревич.