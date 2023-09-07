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Русин прибув у розташування Сандерленда

Нападник буде готуватися до наступного матчу у Чемпіоншипі
Сьогодні 10:44 166 0
Русин прибув у розташування Сандерленда
#Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - sport.ua.

Український нападник Назарій Русин прибув у розташування свого нового клубу – Сандерленд, з яким підписав чотирирічний контракт.

Про це повідомляє Sport.ua.

Русина вже не турбують болі в паху і він може займатися в загальній групі.

Поки що Сандерленд"після 5 турів займає дев'яте місце з 7 очками в другому за рейтингом англійському дивізіоні – Чемпіоншипі.

Наступний календарний поєдинок Сандерленд проведе 16 вересня в гостях з клубом КПР. 

Русин стане другим українцем у Чемпіоншипі. За Свонсі виступає Микола Кухаревич.

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