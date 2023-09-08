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Фернандес може покинути Челсі

Енцо Фернандес може змінити клуб
Сьогодні 12:14 196 0
Фернандес може покинути Челсі
Фото - gettyimages
#Челсі, #Енцо Фернандес

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес може серйозно розглянути питання щодо відходу з лондонського клубу.

Про це повідомляє Fichajes.

За даними джерела, аргентинця не влаштовує рівень його популярності після переходу у лондонський клуб. На його думку, на це впливає рівень футболу, що демонструє команда, який також нижче за очікування Фернандеса.

Якщо ситуація під керівництвом Маурісіо Почеттіно не зміниться, то відхід 22-річного півзахисника може відбутися.

Нагадаємо, що Челсі купив Енцо у Бенфіки у січні цього року за 121 мільйон євро. 

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем цікавиться півзахисником Челсі.

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