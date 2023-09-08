Фернандес може покинути Челсі

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Челсі Енцо Фернандес може серйозно розглянути питання щодо відходу з лондонського клубу.
Про це повідомляє Fichajes.
За даними джерела, аргентинця не влаштовує рівень його популярності після переходу у лондонський клуб. На його думку, на це впливає рівень футболу, що демонструє команда, який також нижче за очікування Фернандеса.
Якщо ситуація під керівництвом Маурісіо Почеттіно не зміниться, то відхід 22-річного півзахисника може відбутися.
Нагадаємо, що Челсі купив Енцо у Бенфіки у січні цього року за 121 мільйон євро.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем цікавиться півзахисником Челсі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!