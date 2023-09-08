Сільва: Я б хотів пограти з Голандом і допомогти йому забити ще більше голів

Манчестер Сіті заслужив здобуття требла у минулому сезоні.

Про це розповів ексгравець Сіті Давід Сільва.

"Голанд – звір. Мені подобається, як він рухається на полі. Я б хотів пограти з ним і допомогти йому забити ще більше голів!

Я дивився майже всі ігри Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів минулого сезону. Я не зміг виграти цей трофей, коли був у команді, але дуже радий за клуб, що вони нарешті змогли це зробити.

Клуб заслужив це, уболівальники теж заслужили перемоги в АПЛ, Лізі чемпіонів і Кубку Англії – требл. Це дивовижне досягнення", - сказав Сільва.