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Сільва: Я б хотів пограти з Голандом і допомогти йому забити ще більше голів

Давід Сільва прокоментував здобуття клубом треблу у минулому сезоні.
Сьогодні 12:29 165 0
Сільва: Я б хотів пограти з Голандом і допомогти йому забити ще більше голів
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Давід Сільва

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті заслужив здобуття требла у минулому сезоні.

Про це розповів ексгравець Сіті Давід Сільва.

"Голанд – звір. Мені подобається, як він рухається на полі. Я б хотів пограти з ним і допомогти йому забити ще більше голів!

Я дивився майже всі ігри Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів минулого сезону. Я не зміг виграти цей трофей, коли був у команді, але дуже радий за клуб, що вони нарешті змогли це зробити.

Клуб заслужив це, уболівальники теж заслужили перемоги в АПЛ, Лізі чемпіонів і Кубку Англії – требл. Це дивовижне досягнення", - сказав Сільва.

Нагадаємо, Голанд - найкращий гравець року за версією Асоціації професійних футболістів.

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