Сільва: Я б хотів пограти з Голандом і допомогти йому забити ще більше голів

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Сіті заслужив здобуття требла у минулому сезоні.
Про це розповів ексгравець Сіті Давід Сільва.
"Голанд – звір. Мені подобається, як він рухається на полі. Я б хотів пограти з ним і допомогти йому забити ще більше голів!
Я дивився майже всі ігри Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів минулого сезону. Я не зміг виграти цей трофей, коли був у команді, але дуже радий за клуб, що вони нарешті змогли це зробити.
Клуб заслужив це, уболівальники теж заслужили перемоги в АПЛ, Лізі чемпіонів і Кубку Англії – требл. Це дивовижне досягнення", - сказав Сільва.
Нагадаємо, Голанд - найкращий гравець року за версією Асоціації професійних футболістів.