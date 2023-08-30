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Голанд - найкращий гравець року за версією Асоціації професійних футболістів

Разом з командою він виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів
Сьогодні 09:19 281 0
Голанд - найкращий гравець року за версією Асоціації професійних футболістів
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд отримав нагороду гравцю року в Англії.

Про це повідомляє пресслужба Professional Footballers’ Association.

Асоціація професійних футболістів визначила норвежця найкращим футболістом сезону.

Разом з командою він виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, збірна Англії хоче запросити Гвардіолу.

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