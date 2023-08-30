Голанд - найкращий гравець року за версією Асоціації професійних футболістів

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд отримав нагороду гравцю року в Англії.
Про це повідомляє пресслужба Professional Footballers’ Association.
Асоціація професійних футболістів визначила норвежця найкращим футболістом сезону.
Разом з командою він виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.
PFA Players’ Player of the Year. 🏆— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
Congratulations, @ErlingHaaland 👏#PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/vxKUrDRhjs
Нагадаємо, збірна Англії хоче запросити Гвардіолу.
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