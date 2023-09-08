У Реалі оптимістично оцінюють терміни відновлення Вінісіуса

Гравець пройшов додатковий медогляд

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор пройшов додатковий медогляд 6 вересня.

Про це повідомляє The Athletic.

28 серпня йому діагностували травму правого двоголового м’яза стегна.

Зараз провели медогляд, щоб оцінити прогрес відновлення. Результати були хорошими - у клубі є оптимізм, що Вінісіус зможе повернутися швидше, ніж прогнозували. Спочатку очікували, що він пропустить близько 6 тижнів, оточення футболіста оцінювало відновлення у 4 тижні.

Поки що оцінюють як малоймовірну участь Вінісіуса в матчі з Атлетіко 24 вересня.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!