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У Реалі оптимістично оцінюють терміни відновлення Вінісіуса

Гравець пройшов додатковий медогляд
Сьогодні 11:37 192 0
У Реалі оптимістично оцінюють терміни відновлення Вінісіуса
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор пройшов додатковий медогляд 6 вересня.

Про це повідомляє The Athletic.

28 серпня йому діагностували травму правого двоголового м’яза стегна.

Зараз провели медогляд, щоб оцінити прогрес відновлення. Результати були хорошими - у клубі є оптимізм, що Вінісіус зможе повернутися швидше, ніж прогнозували. Спочатку очікували, що він пропустить близько 6 тижнів, оточення футболіста оцінювало відновлення у 4 тижні.

Поки що оцінюють як малоймовірну участь Вінісіуса в матчі з Атлетіко 24 вересня.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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