Поттер не готовий повертатись до тренерської роботи.

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Челсі Грем Поттер відмовився очолювати Ліон.

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Відзначається, що Поттер всерйоз розглянув пропозицію від босів Ліона, яку він оцінив як доволі привабливу можливість в історичному та перспективному клубі.

Проте у підсумку він вирішив, що зараз для нього не найкращий час, щоб повернутися на тренерський місток після свого останнього невдалого досвіду в кризовому Челсі.

Грем Поттер продовжує оцінювати варіанти щодо свого майбутнього і не збирається цього разу робити поспішні рішення, відповівши Ліону ввічливою відмовою.

Раніше ПСЖ розгромив Ліон у 4 турі Ліги 1.