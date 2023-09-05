Джерело - isport.ua.
Ювентус збирається продовжити контракт із французьким півзахисником Полем Погба.
Про це повідомляє Calciomercato.
Поточний контракт француза з 8 млн євро на рік закінчується у 2025 році. Крім того, у Поля все ще великі проблеми з травмами, гравець отримав чергове пошкодження в матчі з Емполі.
Однак бьянконері все одно не проти продовжити контракт Погба. Угода буде тривалішою, проте змінитися структура виплат.
Клуб хоче запропонувати Полю зменшити його зарплату, проте все одно довести її до 8 млн євро на рік різними бонусами за ефективність.
Напередодні повідомлялося, що Погба отримав травму.