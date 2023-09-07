Палкін не пройшов у члени правління Асоціації європейських клубів

Було обрано 32 представники від різних клубів

Джерело - Асоціація європейських клубів.

Сьогодні, 7 вересня, відбулися вибори у члени правління Асоціації європейських клубів.

Про це повідомляє ЕСА.

Було обрано 32 представники від різних клубів, які у наступні 4 роки представлятимуть інтереси організації. Каденція у Раді правління ECA буде тривати з 2023 по 2027 рік. Перша засідання відбудеться з 27 по 28 вересня у Варшаві.

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Головою Асоціації європейських клубів було обрано президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі.

До членів правління організації свою кандидатуру також висував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, але він не набрав для цього необхідну кількість голосів.

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