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Палкін: Ніхто не знає, хто стане чемпіоном України цього сезону

Сергій Палкін прокоментував конкуренцію у чемпіонаті України
Сьогодні 21:57 165 0
Палкін: Ніхто не знає, хто стане чемпіоном України цього сезону
#Сергій Палкін, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - The Athletic.

Щонайменше п'ять команд претендують на перемогу у чемпіонаті України.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Якщо подивитеся на європейські ліги, то є такі, де один клуб виграє, можливо, 70 відсотків усіх розіграшів чемпіонату. Але в нашій лізі 15-20 років тому ситуація була іншою. Тоді Шахтар став сильнішим та почав перемагати. Ми теж дуже багато працювали, а також отримували інвестиції.

Але цього сезону, наприклад, ніхто не знає, хто стане чемпіоном України. У нас є мінімум п’ять претендентів", - сказав Палкін.

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