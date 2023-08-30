Палкін: Ніхто не знає, хто стане чемпіоном України цього сезону

Щонайменше п'ять команд претендують на перемогу у чемпіонаті України.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Якщо подивитеся на європейські ліги, то є такі, де один клуб виграє, можливо, 70 відсотків усіх розіграшів чемпіонату. Але в нашій лізі 15-20 років тому ситуація була іншою. Тоді Шахтар став сильнішим та почав перемагати. Ми теж дуже багато працювали, а також отримували інвестиції.

Але цього сезону, наприклад, ніхто не знає, хто стане чемпіоном України. У нас є мінімум п’ять претендентів", - сказав Палкін.