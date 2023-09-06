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Мбаппе відмовився від бонусу за лояльність від ПСЖ заради повернення на поле

Цього літа Кіліан Мбаппе відмовився від частини бонусів за контрактом із ПСЖ
Сьогодні 10:52 195 0
Мбаппе відмовився від бонусу за лояльність від ПСЖ заради повернення на поле
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Минулого літа Кіліан Мбаппе серйозно посварився з керівництвом ПСЖ, відмовившись активувати опцію продовження контракту ще на рік.

Про це повідомляє L`Equipe.

Француз хотів залишити Париж наступного літа в якості вільного агента, що не влаштовує клуб, який хоче заробити на футболісті. В результаті нападнику заборонили тренуватися з командою. 

Проте з наближенням старту чемпіонату Франції клуб та гравець помирилися і форвард, у підсумку, регулярно виходить на поле, допомагаючи своїй команді перемагати.

Це стало можливим завдяки одній дії Мбаппе – він відмовився від бонусу за лояльність у розмірі 100 млн євро.

Однак при цьому він так само відмовляється від нового контракту з ПСЖ, маючи намір безплатно залишити Францію наступного літа.

Відзначимо, що Мбаппе пропустив перший тур чемпіонату Франції, після чого забив п'ять голів у наступних трьох матчах.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе готовий підписати новий контракт з ПСЖ.

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