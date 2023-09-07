Головне
Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023
Вчора 22:01 1952
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
Вчора 20:58 4631 1
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком
Вчора 18:01 1104
Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ
Вчора 16:17 525
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло
Вчора 15:40 1425
Став відомий наступний суперник Чухаджяна
Вчора 15:08 536
Німеччина здолала Латвію у чвертьфіналі ЧС-2023
Вчора 14:08 944
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC
Вчора 12:40 494
Перріс перейшов у Сабах
Вчора 12:13 558
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Вчора 10:50 3981
Прямі трансляції

Федерація футболу Болівії скасувала проведення чемпіонату через договірні матчі

Сьогодні 18:56 144 0
Федерація футболу Болівії скасувала проведення чемпіонату через договірні матчі

Федерація футболу Болівії вирішила скасувати два футбольні турніри через розслідування та звинувачення у корупції та договірних матчах.

Про це повідомляє Reuters

Федерація скликала позачергову зустріч із 17 клубами вищого дивізіону та делегатами 9 регіональних футбольних асоціацій, щоб вирішити майбутнє чемпіонату Болівії та Кубка Симона Болівара.

Перед цим федерація подала кримінальну скаргу до прокуратури Ла-Паса проти гравців, посадових осіб та суддів, які, ймовірно, причетні до корупційної мережі, яка займається фальсифікацією матчів, хабарництвом та незаконними ставками на футбол.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кобін близький до відходу з Металіста Кобін близький до відходу з Металіста 730
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція 4631 1
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 26569
Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023 Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023 1952
Мбаппе розглядає перехід у клуб АПЛ Мбаппе розглядає перехід у клуб АПЛ 867
Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії Мудрик: Хочемо перемогти збірну Англії 1037
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21726 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 54514 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56678
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27303
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18215 3
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42490