Федерація футболу Болівії скасувала проведення чемпіонату через договірні матчі

Федерація футболу Болівії вирішила скасувати два футбольні турніри через розслідування та звинувачення у корупції та договірних матчах.

Про це повідомляє Reuters

Федерація скликала позачергову зустріч із 17 клубами вищого дивізіону та делегатами 9 регіональних футбольних асоціацій, щоб вирішити майбутнє чемпіонату Болівії та Кубка Симона Болівара.

Перед цим федерація подала кримінальну скаргу до прокуратури Ла-Паса проти гравців, посадових осіб та суддів, які, ймовірно, причетні до корупційної мережі, яка займається фальсифікацією матчів, хабарництвом та незаконними ставками на футбол.