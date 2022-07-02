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Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії

Сьогодні 08:55 186 0
Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла планує посилити свій склад гравцем із чемпіонату Болівії.

Про це повідомляє журналіст Ернесто Морено.

Керівництво клубу хоче підписати 24-річного центрального захисника збірної Болівії та клубу Болівар на ім'я Луїс Акін.

За кар'єру Акін грав за болівійські клуби Орієнте Петролеро та Болівар, мексиканську Пуеблу, чилійську Меліпілью та перуанський Карлос Маннуччі. За збірну Болівії захисник провів 26 матчів та забив 1 гол.

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