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Шевченко зіграє у престижному турнірі з гольфу

Сьогодні 17:21 84 0
Шевченко зіграє у престижному турнірі з гольфу

Колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у Кубку Райдера.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Змагання проведуть у Римі з 29 вересня по 1 жовтня. Це престижний турнір, на якому проводять матч всіх зірок.

Шевченко гратиме в одній команді з гольфістом Корі Павіном, акторкою Кетрін Ньютон, колишнім гравцем НФЛ Віктором Крузом, пілотом Формули-1 Карлосом Сайнсом та гольфістом Томмазо Перрино, який виступає серед спортсменів з інвалідністю.

Їм протистоятиме команда гольфіста Коріна Монтгомері - у її складі колишній гравець Реала Гарет Бейл, Гарретт Гілберт з ютуб-проєкту Dude Perfect, серфер Леонардо Фіораванті, перша ракетка світу Новак Джокович та гольфіст Кіпп Поперт, який виступає серед спортсменів з інвалідністю.

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