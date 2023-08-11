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Шевченко: Витрати Челсі підштовхують іх боротися за місця вище

Сьогодні 17:53 167 0
Шевченко: Витрати Челсі підштовхують іх боротися за місця вище
Фото: Getty Images

Челсі під керівництвом Маурусіо Почеттіно має займати найвищі місця.

Про це заявив ексгравець лондонців Андрій Шевченко.

"Від клубу завжди високі очікування. Вони намагатимуться фінішувати якомога вище, тому що клуб та вболівальники цього заслуговують. Гроші, які витратив клуб, підштовхують Челсі боротися за місця вище, ніж шосте. Головний тренер має величезний досвід роботи в Англії, він знає, як побудувати гарну команду, як створити хімію. Все залежить від того, як Челсі стартує.

Якщо ти стартуєш добре, перемагаєш у 3-4 матчах поспіль, ентузіазм підштовхує тебе рухатися вперед. Вочевидь, ми всі знаємо, що грудень є вирішальним місяцем для кожної команди. Тому якщо Челсі добре виступатиме до цього часу, вони зможуть досягти багато чого", - сказав Шевченко.

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