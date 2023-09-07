Шахтар отримає значний бонус, якщо Челсі виграє АПЛ або Лігу чемпіонів

Джерело - The Athletic.
Стали відомі деталі трансферної угоди Шахтаря та Челсі по Михайлу Мудрику.
Про це повідомляє The Athletic.
Сума трансферу склала 70+30 мільйонів євро. Видання повідомило умови виплати бонусів.
Донецький клуб отримає 5 мільйонів євро за перемогу клубу в АПЛ або Лізі чемпіонів. Йдеться про перемогу в турніру загалом.
Тобто, щоб отримати за Мудрика всі 100 мільйонів євро, Шахтарю потрібно, щоб Челсі виграв ЛЧ або чемпіонат Англії 6 разів.
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