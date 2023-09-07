Шахтар отримає значний бонус, якщо Челсі виграє АПЛ або Лігу чемпіонів

Видання повідомило умови виплати бонусі

Джерело - The Athletic.

Стали відомі деталі трансферної угоди Шахтаря та Челсі по Михайлу Мудрику.

Про це повідомляє The Athletic.

Сума трансферу склала 70+30 мільйонів євро. Видання повідомило умови виплати бонусів.

Донецький клуб отримає 5 мільйонів євро за перемогу клубу в АПЛ або Лізі чемпіонів. Йдеться про перемогу в турніру загалом.

Тобто, щоб отримати за Мудрика всі 100 мільйонів євро, Шахтарю потрібно, щоб Челсі виграв ЛЧ або чемпіонат Англії 6 разів.

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