Головне
Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023
Вчора 22:01 1776
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
Вчора 20:58 3654 1
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком
Вчора 18:01 1051
Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ
Вчора 16:17 484
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло
Вчора 15:40 1389
Став відомий наступний суперник Чухаджяна
Вчора 15:08 503
Німеччина здолала Латвію у чвертьфіналі ЧС-2023
Вчора 14:08 899
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC
Вчора 12:40 471
Перріс перейшов у Сабах
Вчора 12:13 522
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Вчора 10:50 3891
Прямі трансляції

Легенда Челсі може очолити клуб із Саудівської Аравії

Джон Террі може очолити АЛь-Шабаб
Сьогодні 14:52 174 0
Легенда Челсі може очолити клуб із Саудівської Аравії
#Террі, #Аль-Шабаб

Джерело - sport.ua.

Колишній захисник збірної Англії та Челсі Джон Террі є основним кандидатом на посаду головного тренера клубу Аль-Шабаб із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Sun.

У керівництві Аль-Шабаба впевнені, що 42-річний Террі - володар ідеальних якостей і авторитету для роботи на чолі команди з паралельною метою залучення до лав своїх підопічних топових футболістом.

У Челсі, де Террі віднедавна працює в академії, перешкоджати відходу Джона на знак поваги до його легендарності не будуть.

Джон Террі виступав за основну команду "пенсіонерів" з 1998 по 2017 рік. Він завершив свою кар'єру в Астон Віллі, за яку грав у сезоні-2017/2018.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки Динамо отримало за трансфер Сидорчука Стало відомо, скільки Динамо отримало за трансфер Сидорчука 2010
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком 1051
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція 3654 1
Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023 Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023 1776
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло 1389
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 26424
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12431
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48926
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 79483
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40745 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40115
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117948