Легенда Челсі може очолити клуб із Саудівської Аравії

Джон Террі може очолити АЛь-Шабаб

Колишній захисник збірної Англії та Челсі Джон Террі є основним кандидатом на посаду головного тренера клубу Аль-Шабаб із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Sun.

У керівництві Аль-Шабаба впевнені, що 42-річний Террі - володар ідеальних якостей і авторитету для роботи на чолі команди з паралельною метою залучення до лав своїх підопічних топових футболістом.

У Челсі, де Террі віднедавна працює в академії, перешкоджати відходу Джона на знак поваги до його легендарності не будуть.

Джон Террі виступав за основну команду "пенсіонерів" з 1998 по 2017 рік. Він завершив свою кар'єру в Астон Віллі, за яку грав у сезоні-2017/2018.

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