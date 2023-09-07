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Сидорчука пропонували підписати трьом бельгійським топ-клубам

Сидорчука пропонували підписати трьом бельгійським топ-клубам
Сьогодні 08:12 317 0
Сидорчука пропонували підписати трьом бельгійським топ-клубам
#Вестерло, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Сергій Сидорчук

Джерело - sport.ua.

Колишнього капітана Динамо Сергія Сидорчука пропонували трьом бельгійським клубам – Андерлехту, Генту і Генку.

Про це повідомляє Sport.ua.

Однак жоден із клубів не проявив жодного інтересу до українського півзахисника.

Андерлехт шукав гравця в середину поля, але зупинив свій вибір на іншому гравцеві Динамо - Джастіну Лонвейку.

Реальний інтерес до Сидорчука проявили Вестерло та Левен. Трансфер оформив Вестерло, бо запропонував кращі фінансові умови Динамо та самому гравцеві.

Пошуком команди для Сидорчука займався агент Сергій Серебренников, який має дуже хороші зв'язки у Бельгії.

Нагадаємо, Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло.

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