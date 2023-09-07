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Леоненко: Я б не пішов з Динамо у Вестерло

Віктор Леоненко прокоментував трансфер Сергія Сидорчука у Вестерло
Сьогодні 14:38 223 0
Леоненко: Я б не пішов з Динамо у Вестерло
#Вестерло, #Динамо Київ, #Віктор Леоненко, #Футбольні трансфери, #Сергій Сидорчук

Джерело - Леоненко PROSPORT.

Екскапітан Динамо Сергій Сидорчук вибрав не серйозний клуб для продовження кар'єри.

Про це розповів екснападник киян Віктор Леоненко.

"Я так розумію, що Ігореві Михайловичу буде чим похвалитися. А навіщо Сидорчук пішов туди? Не розумію Серьогу. Бельгія, може, подобається: шоколад, пиво.

Я не проти того, що Сидорчук пішов у Вестерло, я за себе говорю: я з Динамо точно не пішов би туди. Мабуть, родина вмовила. Там вільніше, не страшно.

Я говорю про клуб. Гармаш ось перейшов до Осієка - до серйозних команд наші футболісти їдуть.

Я знаю, що перетримують. Це ще з мене почалося. Тому я й кажу, що Шевченко – щасливчик, що поїхав у 23 роки. Я навіть уявити такого не міг.

У нас гравці розповідають, що йдуть до інших клубів, щоб виграти Лігу чемпіонів чи пограти у єврокубках, а що Вестерло? Для клубу соромно, але вже звикли", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Сидорчука пропонували трьом бельгійським клубам.

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