Леоненко: Я б не пішов з Динамо у Вестерло

Екскапітан Динамо Сергій Сидорчук вибрав не серйозний клуб для продовження кар'єри.

Про це розповів екснападник киян Віктор Леоненко.

"Я так розумію, що Ігореві Михайловичу буде чим похвалитися. А навіщо Сидорчук пішов туди? Не розумію Серьогу. Бельгія, може, подобається: шоколад, пиво.

Я не проти того, що Сидорчук пішов у Вестерло, я за себе говорю: я з Динамо точно не пішов би туди. Мабуть, родина вмовила. Там вільніше, не страшно.

Я говорю про клуб. Гармаш ось перейшов до Осієка - до серйозних команд наші футболісти їдуть.

Я знаю, що перетримують. Це ще з мене почалося. Тому я й кажу, що Шевченко – щасливчик, що поїхав у 23 роки. Я навіть уявити такого не міг.

У нас гравці розповідають, що йдуть до інших клубів, щоб виграти Лігу чемпіонів чи пограти у єврокубках, а що Вестерло? Для клубу соромно, але вже звикли", - сказав Леоненко.