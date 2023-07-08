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Террі повернувся до роботи в академії Челсі

42-річний англієць з 1998 по 2017 рік був футболістом Челсі
Сьогодні 10:18 149 0
Террі повернувся до роботи в академії Челсі
#Террі, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Челсі Джон Террі повернувся в лондонський клуб.

Про це він повідомив у твіттері.

"Радий повернутися додому. Працюватиму в академії", - написав Террі.

42-річний англієць з 1998 по 2017 рік був футболістом Челсі.

Нагадаємо, Пулишич перейде у Мілан.

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