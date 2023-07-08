Террі повернувся до роботи в академії Челсі

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Челсі Джон Террі повернувся в лондонський клуб.
Про це він повідомив у твіттері.
"Радий повернутися додому. Працюватиму в академії", - написав Террі.
I’m delighted to be back Home working in the Academy.@ChelseaFC 💙 pic.twitter.com/QBJtPUoPdm— John Terry (@JohnTerry26) July 7, 2023
42-річний англієць з 1998 по 2017 рік був футболістом Челсі.
Нагадаємо, Пулишич перейде у Мілан.
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