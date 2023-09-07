Коло-Муані: Готовий померти за футболку ПСЖ

Французький форвард Рандаль Коло-Муані завжди хотів грати за ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Це клуб, за який я вболівав у дитинстві, і місце, де я виріс. Це моє місто, тому я хотів зробити все, щоб приїхати сюди. Завжди приємно повернутися до витоків і постаратися досягти якомога більшого з клубом, який я люблю.

До того ж мені подобається, як тренер працює з цією новою командою і проєктом, який мене дуже приваблює. Тепер час братися за роботу!

Думаю, я готовий допомогти товаришам зайти якомога далі. Я з тих, хто викладається на полі повністю. Тому я буду готовий померти за цю футболку", - відзначив Коло-Муані.