Коло-Муані: Готовий померти за футболку ПСЖ

Джерело - isport.ua.
Французький форвард Рандаль Коло-Муані завжди хотів грати за ПСЖ.
Про це розповів сам футболіст.
"Це клуб, за який я вболівав у дитинстві, і місце, де я виріс. Це моє місто, тому я хотів зробити все, щоб приїхати сюди. Завжди приємно повернутися до витоків і постаратися досягти якомога більшого з клубом, який я люблю.
До того ж мені подобається, як тренер працює з цією новою командою і проєктом, який мене дуже приваблює. Тепер час братися за роботу!
Думаю, я готовий допомогти товаришам зайти якомога далі. Я з тих, хто викладається на полі повністю. Тому я буду готовий померти за цю футболку", - відзначив Коло-Муані.
Нагадаємо, ПСЖ оголосив про перехід Коло-Муані.
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