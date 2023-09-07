Азар перейшов в Андерлехт

Торган Азар знайшов новий клуб

Дортмундська Боруссія продала Торгана Азара Андерлехту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписано до 2026 року.

Як інформує Kicker, Андерлехт заплатить за 30-річного бельгійця 4 мільйони євро. Футболіст встиг завершити усі формальні процедури до закриття трансферного вікна.

Раніше наставник Боруссії Едін Терзіч дав Азару зрозуміти, що гравець не входить у його плани на сезон.

Чотири роки тому Торган перейшов до Дортмунда з менхенгладбаської Боруссії за 25 млн євро. Відтоді він провів за "джмелів" 112 матчів, у яких забив 18 м'ячів. Минулого сезону він був відданий в оренду в ПСВ.

Нагадаємо, Шмейхель перейшов у Андерлехт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!