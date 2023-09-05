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Шмейхель перейшов до бельгійського клубу

Данець виступатиме за Андерлехт
Вчора 23:41 248 0
Шмейхель перейшов до бельгійського клубу
#Андерлехт

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський Андерлехт підписав данського голкіпера Каспера Шмейхеля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із воротарем розрахований на один рік з опцією продовження ще на рік.

36-річний данець перейшов в Андерлехт на правах вільного агента. Раніше він розірвав контракт із французькою Ніццою.

За Ніццу Каспер Шмейхель виступав із літа 2022 року. Минулого сезону 36-річний ветеран провів за французький клуб 46 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 46 голів і 12 разів зберіг свої ворота в недоторканності.

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