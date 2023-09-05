Джерело - Чемпіон.
Бельгійський Андерлехт підписав данського голкіпера Каспера Шмейхеля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із воротарем розрахований на один рік з опцією продовження ще на рік.
36-річний данець перейшов в Андерлехт на правах вільного агента. Раніше він розірвав контракт із французькою Ніццою.
За Ніццу Каспер Шмейхель виступав із літа 2022 року. Минулого сезону 36-річний ветеран провів за французький клуб 46 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 46 голів і 12 разів зберіг свої ворота в недоторканності.
Football royalty. ♔ pic.twitter.com/8xKOTMtu1t— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 5, 2023