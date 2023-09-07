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Кортрейк орендував ексзахисника Шахтаря

Гравець покинув рорсійський клуб
Сьогодні 09:38 237 0
Кортрейк орендував ексзахисника Шахтаря
#Кортрейк, #Локомотив, #Мампассі, #Футбольні трансфери

Джерело - kvk.bе.

Кортрейк оголосив про оренду з правом викупу захисника московського Локомотива Марка Мампассі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Марк народився в Донецьку і до грудня 2021 року був гравцем Шахтаря, після чого перейшов в Локомотив, змінивши українське громадянство на російське.

Свого часу захисник захищав кольори юнацьких збірних України. За команду U-17 провів 12 матчів, забив 2 голи, за команду U-17 – 3 матчі.

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