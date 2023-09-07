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Погба не хоче переходити в Саудівську Аравію

Погба хоче залишитися у Ювентусі
Сьогодні 10:55 134 0
Погба не хоче переходити в Саудівську Аравію
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Саудівські клуби хочуть підписати 30-річного французького півзахисника Поля Погба, але футболіст хоче залишитися в Ювентусі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Півзахисником цікавляться Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад. Вони, як і раніше, сподіваються переконати Погба погодитися на перехід до закриття трансферного вікна.

Погба все ще хоче проявити себе в Ювентусі і чинить опір інтересу від саудівців. При цьому італійський клуб відкритий до трансферу хавбека через його високу зарплату.

Напередодні повідомлялося, що Погба отримав травму.

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