Погба не хоче переходити в Саудівську Аравію

Погба хоче залишитися у Ювентусі

Саудівські клуби хочуть підписати 30-річного французького півзахисника Поля Погба, але футболіст хоче залишитися в Ювентусі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Півзахисником цікавляться Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад. Вони, як і раніше, сподіваються переконати Погба погодитися на перехід до закриття трансферного вікна.

Погба все ще хоче проявити себе в Ювентусі і чинить опір інтересу від саудівців. При цьому італійський клуб відкритий до трансферу хавбека через його високу зарплату.

Напередодні повідомлялося, що Погба отримав травму.