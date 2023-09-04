Погба знову травмувався

Гравець ризикує пропустити частину сезону

Півзахисник Ювентуса Поль Погба ризикує пропустити частину сезону через травму.

Про це повідомляє Football Italia.

Учора, 3 вересня, француз вийшов на заміну на 62-й хвилині матчу 3-го туру Серії А проти Емполі і дограв до кінця. Однак після одного з єдиноборств гравець відчув біль у нозі.

Після фінального свистка Поль не підійшов разом з командою до уболівальників Ювентуса, а одразу відправився до роздягальні, розмовляючи з головним лікарем і тримаючись за задню поверхню стегна.

Футболіст пройде обстеження, після чого стане відомим точний діагноз.

Погба майже повністю пропустив минулий сезон через травми, провівши сумарно на полі всього 161 хвилину в 10 матчах.

Нагадаємо, Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад намагаються підписати Погба.