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Погба знову травмувався

Гравець ризикує пропустити частину сезону
Сьогодні 09:25 181 0
Погба знову травмувався
Фото - gettyimages
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба ризикує пропустити частину сезону через травму.

Про це повідомляє Football Italia.

Учора, 3 вересня, француз вийшов на заміну на 62-й хвилині матчу 3-го туру Серії А проти Емполі і дограв до кінця. Однак після одного з єдиноборств гравець відчув біль у нозі.

Після фінального свистка Поль не підійшов разом з командою до уболівальників Ювентуса, а одразу відправився до роздягальні, розмовляючи з головним лікарем і тримаючись за задню поверхню стегна.

Футболіст пройде обстеження, після чого стане відомим точний діагноз.

Погба майже повністю пропустив минулий сезон через травми, провівши сумарно на полі всього 161 хвилину в 10 матчах.

Нагадаємо, Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад намагаються підписати Погба.

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