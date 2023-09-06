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Забарний: Вже адаптувався до насиченого англійського графіка

Захисник Борнмута прокоментував період адаптації в Англії
Сьогодні 20:39 233 0
Забарний: Вже адаптувався до насиченого англійського графіка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Захисник Борнмута Ілля Забарний адаптувався до графіка матчів у Англії.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Це футбол, тут треба викладатися на максимум, де б ти не був: в Англії чи Україні. Все добре, я вже адаптувався, можна сказати на 100%. Добре почуваюсь і в команді, і в житті. Готуюсь до ігор, адже матчі дуже важкі, дуже виснажливі, реально треба добре готуватися.

  Раніше Борнмут із Забарним зіграв унічию з Брнетфордом

Я не так багато ігор зіграв, але звісно відчув прогрес на тренуванні, що трішки відрізняється ставлення до футболу в цілому. Можна сказати, що я додав у багатьох аспектах, але й бачу, що можу ще", - сказав Забарний.

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