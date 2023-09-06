Забарний: Вже адаптувався до насиченого англійського графіка

Захисник Борнмута Ілля Забарний адаптувався до графіка матчів у Англії.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Це футбол, тут треба викладатися на максимум, де б ти не був: в Англії чи Україні. Все добре, я вже адаптувався, можна сказати на 100%. Добре почуваюсь і в команді, і в житті. Готуюсь до ігор, адже матчі дуже важкі, дуже виснажливі, реально треба добре готуватися.