Забарний: Вже адаптувався до насиченого англійського графіка

Джерело - Чемпіон.
Захисник Борнмута Ілля Забарний адаптувався до графіка матчів у Англії.
Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.
"Це футбол, тут треба викладатися на максимум, де б ти не був: в Англії чи Україні. Все добре, я вже адаптувався, можна сказати на 100%. Добре почуваюсь і в команді, і в житті. Готуюсь до ігор, адже матчі дуже важкі, дуже виснажливі, реально треба добре готуватися.
Раніше Борнмут із Забарним зіграв унічию з Брнетфордом
Я не так багато ігор зіграв, але звісно відчув прогрес на тренуванні, що трішки відрізняється ставлення до футболу в цілому. Можна сказати, що я додав у багатьох аспектах, але й бачу, що можу ще", - сказав Забарний.
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