Челсі з Мудриком поступився Ноттінгему, Борнмут із Забарним зіграв унічию з Брнетфордом: результати матчів АПЛ

Результати матчів 4-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2-го вересня, відбулося 5 матчів у межах 4-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

4 тур, 2 вересня

Шеффілд Юнайтед - Евертон 2:2 (2:1)

Голи: 0:1- 14 Дукуре, 1:1 - 33 Арчер, 2:1 - 45+3 автогол Пікфорд, 2:2 - 55 Груневелд

Українець Віталій Миколенко провів матч на лаві для запасних.

Бернлі - Тоттенгем 2:5 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Фостер, 1:1- 16 Сон, 1:2 - 45+2 Ромеро, 1:3 - 54 Меддісон, 1:4 - 63 Сон, 1:5 - 66 Сон, 2:5 - 90+4 Браухнілл

Брентфорд - Борнмут 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Єнсен, 1:1 - 30 Соланке, 1:2- 77 Брукс, 2:2 - 90+3 Мбемо

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч.

Манчестер Сіті - Фулгем 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 31 Альварес, 1:1 - 33 Рім, 2:1 - 45+5 Аке, 3:1 - 58 Голанд, 4:1 - 70 Голанд, 5:1 - 90+5 Голанд

Челсі - Ноттінгем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Еланга

Михайло Мудрик з'явився на полі на 77-й хвилині зустрічі.

У АПЛ відбудеться ще один матч 4-го туру:

19:30 Брайтон - Ньюкасл Юнайтед

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