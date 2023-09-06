Баварія спробує підписати півзахисника Фулгема в зимове трансферне вікно

Опорний півзахисник Фулгема Жоау Пальїнья залишається трансферною ціллю Баварії.

Про це повідомляє Evening Standard.

Мюнхенці збираються зробити нову спробу підписати футболіста в січні.

Гравець встиг погодити особисті умови контракту з Баварією та пройшов медичне обстеження в останній день літнього трансферного вікна.

Фулгем відмовився від угоди в останній момент, оскільки не встиг підписати заміну для Жоау.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва не хоче втрачати Пальїнью, але клуб готовий буде відпустити футболіста, якщо підпише заміну для нього.

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