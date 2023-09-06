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Фулгем орендував захисника Мілана

Сьогодні 08:25 270 0
Фулгем орендував захисника Мілана
#Мілан, #Футбольні трансфери, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Мілана Фоде Балло-Туре продовжить кар'єру у Фулгемі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби погодили оренду 26-річного сенегальця на один сезон. Угода не передбачає можливості викупу, Фулгем покриє 100% заробітної плати Балло-Туре.

Нинішнього сезону у складі Мілана Фоде Балло-Туре не грав, а минулого сезону зіграв 14 матчів і забив один гол.

Нагадаємо, Евертон підписав нападника з Серії А.

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