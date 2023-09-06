Ермосо подала скаргу на Рубіалеса в прокуратуру

Джерело - El Diario.
Футболістка збірної Іспанії Дженніфер Ермосо особисто оформила в Генеральній прокуратурі Іспанії скаргу на дії президента федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса під час фіналу жіночого ЧС.
Про це повідомляє El Diario.
Футболістка вже дає там свідчення.
Заява Ермосо є важливою умовою для того, щоб справу могли передати до Національного суду Іспанії.
Нагадаємо, генеральний секретар Федерації футболу Іспанії просить УЄФА захистити Рубіалеса.
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