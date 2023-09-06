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Ермосо подала скаргу на Рубіалеса в прокуратуру

Футболістка вже дає там свідчення
Сьогодні 19:22 137 0
Ермосо подала скаргу на Рубіалеса в прокуратуру
#Дженніфер Ермосо

Джерело - El Diario.

Футболістка збірної Іспанії Дженніфер Ермосо особисто оформила в Генеральній прокуратурі Іспанії скаргу на дії президента федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса під час фіналу жіночого ЧС.

Про це повідомляє El Diario.

Футболістка вже дає там свідчення.

Заява Ермосо є важливою умовою для того, щоб справу могли передати до Національного суду Іспанії.

Нагадаємо, генеральний секретар Федерації футболу Іспанії просить УЄФА захистити Рубіалеса.

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