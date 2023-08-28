Генеральний секретар Федерації футболу Іспанії просить УЄФА захистити Рубіалеса

Членство Іспанії в УЄФА можуть призупинити

Джерело - Onda Cero.

Генеральний секретар Королівської федерації футболу Іспанії Андреу Кампс звернувся до УЄФА щодо тимчасово відсторонення президента Луїса Рубіалеса.

Про це повідомляє Onda Cero.

Кампс попросив УЄФА про дії на захист Рубіалеса, який також є віцепрезидентом УЄФА. Він прямо звинуватив у втручанні представників державної влади - другу віцепрем'єрку Йоланду Діас, міністра спорту та культури Мікеля Ісету, а також президента Вищої спортивної ради Віктора Франкоса.

Відповідно до статуту УЄФА, його асоціації "керують своїми справами незалежно та без неналежного впливу третіх сторін. Будь-який орган або рішення органу, які не були обрані або призначені відповідно до зазначеної процедури, навіть тимчасово, не визнаються УЄФА".

Якщо УЄФА встановить, що було втручання державної влади у справи федерації, її членство в організації можуть призупинити. Це буде означати виключення іспанських з єврокубків і всіх збірних Іспанії з міжнародних турнірів, в тому числі з кваліфікації Євро-2024.

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