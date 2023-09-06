Оболонь відмовляється від системи VAR

Оболонь вирішила відмовитися від використання системи VAR після матчу 6 туру чемпіонату УПЛ Полісся – Оболонь.

Про це розповів директор київського клубу Олександр Різниченко.

"Ми офіційно звернулися до УАФ та Комітету арбітрів з проханням дати оцінку роботі рефері Віктора Копієвського та його асистентів, а також епізодів з вилученням нашого ключового захисника Тараса Мороза і призначенням пенальті в ворота Оболоні. Чекаємо відповіді, сподіваємось, що справедливість візьме гору.

Принагідно повідомлю, що в календарному матчі 6 туру Колос – Кривбас було відразу два ігрових епізоди, дуже схожих на той, де було покарано другим попередженням Мороза, але рефері Максим Козиряцький ніяк не відреагував. Також нашим ФК було прийняте рішення повідомити УАФ, що Оболонь відмовляється від послуг системи VAR. В Україні вона функціонує виключно за рахунок клубів, а користі від неї – катма. Ба більше, вона навіть шкодить, як це засвідчив поєдинок Полісся – Оболонь", - розповів Різниченко.