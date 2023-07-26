Клуби УПЛ самі платитимуть за використання VAR

Виконком УАФ затвердив нове Положення

Виконком УАФ на своєму засіданні затвердив Положення про порядок застосування системи VAR у сезоні-2023/2024.

Про це повідомляє УАФ.

Для проведення матчу із застосуванням системи фургона VAR клуби, які бажають, щоб на певному матчі змагань УПЛ/ПФЛ за участю його команди було застосовано VAR, мають надіслати до УПЛ/ПФЛ відповідну заявку не пізніше, ніж за 9 днів до дня проведення такого матчу.

Якщо від клубів УПЛ не було отримано достатньої кількості заявок, то комісія самостійно ухвалює рішення щодо призначення систем фургонів VAR на матчі УПЛ, щодо яких не було отримано заявок від клубів. За таких обставин клуби зобов'язані здійснити всі необхідні платежі за застосування системи VAR і за арбітраж відеотехнічних осіб матчу.

Якщо було отримано таку кількість заявок, що перевищує кількість систем фургонів VAR та їхні можливості покрити матчі в конкретному турі УПЛ, то дана комісія самостійно ухвалює рішення про призначення VAR на такі матчі УПЛ. За таких обставин клуби теж зобов'язані здійснити всі необхідні платежі за застосування VAR і за арбітраж відеотехнічних осіб матчу.

Якщо кількість заявок від клубів УПЛ і ПФЛ перевищує можливість застосування систем фургонів VAR, то комісія віддає пріоритет матчам УПЛ. Ця комісія має право коштом УАФ самостійно ухвалити рішення і призначити VAR на окремі матчі Кубка України/ПФЛ, які вважатиме за потрібне.

Раніше УАФ сама оплачувала VAR на матчі, які обирала УПЛ. Клуби платили тільки в тому разі, якщо замовляли систему додатково на свої матчі.

Нагадаємо, клуби УПЛ розпочинають співпрацю з ОТТ-сервісами.