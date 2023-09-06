Аррісабалага: Коли подзвонили з Реала, думати двічі не доводилось

Новачок Реала Кепа Аррісабалага пояснив перехід у мадридський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Усе відбулось дуже швидко. Це правда, що Маурісіо Почеттіно хотів, аби я залишився в Челсі, і сказав мені, що я збирається використовувати мене постійно з перших хвилин, і що він мені довіряє.

Однак я думав, що зміна оточення піде мені на користь. Я хотів щось змінити у власному житті. І тут мені подзвонив Томас Тухель. Я був дуже близький до переходу в мюнхенську Баварію.

Але зрештою, Реал є Реал. Коли цей клуб кличе вас, вам не потрібно думати двічі. Це велика радість бути тут і захоплюючий виклик", — заявив Аррісабалага.